«Слепая»: анонс новых серий от 10.09.2021

Сегодня, 10 сентября, в 14:50 состоится показ новых серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в новых сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Валентина мечтает увидеть дочь счастливой и замужней, поэтому заставляет ее соврать своему парню о беременности. Их хитрость удается, но брак под угрозой ― дочери никак не удается забеременеть по-настоящему. Валентина бросается за помощью к Слепой, но ясновидящая отказывается помогать ради лжи. Валентина снова пытается спасти ситуацию самостоятельно ― и едва не теряет дочь. Чем же обернется это для женщины?

Светлане снится, как у нее выпадают зубы с кровью и болью. Слепая предупреждает, что смертельная опасность угрожает ее сыну, Даниилу. Предотвратить его гибель женщине удастся, только приняв невестку, которую тот приведет в дом. Но, увидев наглую и корыстную девушку, она не сомневается, что та может стать причиной гибели сына. Светлана решает во что бы то ни стало защитить Даниила от опасной невесты. Но чем больше женщина пытается отвести опасность, тем делает хуже…

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