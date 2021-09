Час повного Місяця – містичний. Недарма наші предки в цей період зверталися до духів і просили допомоги. Та й більшість ритуалів для ефективності рекомендовано проводити також під час повного Місяця. Які ритуали потрібно зробити, щоб поліпшити фінансове становище? Про це наш матеріал.

Для ритуалу в повний Місяць на гроші вам потрібно взяти гаманець і купюри великого номіналу. Під час повного Місяця потрібно відкрити гаманець з грошима і прочитати такі слова: «Гроші до грошей, не збираю – примножую, себе від боргів і розтрат захищаю. Як ти, Місяцю, на небі повний, так і моя скарбниця нехай повна буде».

Такий ритуал потрібно проводити кілька днів, поки Місяць не почне спадати. Потім найбільшу купюру потрібно заховати. Вона буде вашим талісманом і зможе привернути ще більше грошей у сім’ю.

Є ще один ритуал, який допоможе привернути гроші. Для цього потрібно покласти сім срібних монет у прозору чашу з водою. Цю чашу потрібно піднести під місячне світло зі словами: «Як ти, Місяцю, повний, так і чаша водою сповнена, як зірки навколо тебе блищать, так і монети у воді блищать. Нехай блищать вони повною чашею, розсипаються жменями в кишенях, щоб не знати мені потреби-печалі, злидні щоб стороною обходили».

Цей ритуал для грошей потрібно також проводити в повний Місяць. Візьміть три монети і покладіть їх у кишеню того одягу, який носите найчастіше. В іншу кишеню покладіть магніт. Потім запаліть свічку і дайте їй повністю згоріти. Такий нескладний ритуал допоможе поліпшити фінансове становище. Гроші повинні притягатися за допомогою магніту.

За допомогою цього ритуалу можна зробити для себе талісман, який буде привертати гроші. Для цього візьміть купюру в 5 або 10 гривень, складіть її навпіл, повільно піднесіть до губ і скажіть: «Як цей день притягує ніч, повну Місяця, так і ця купюра нехай притягне до себе своїх «родичів». Збереться море грошей у мене, і я стану багатою людиною. Нехай збудеться все, що сказано! Амінь!». Цією купюрою не можна розраховуватися, навіть якщо у вас зовсім немає грошей. Її варто покласти в гаманець і носити там три місяці.

Один із найефективніших і простих ритуалів на гроші. Зберіть 50 монет різного номіналу. Гарненько вимийте їх, а краще – прокип’ятіть кілька хвилин, щоб із них вийшов увесь бруд і чужа енергетика. Потім увечері в повний Місяць полийте себе таким дощиком із монет.

