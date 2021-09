Чому не можна зустрічатися з одруженим чоловіком

Кохання ‒ явище дуже непередбачуване. Воно приходить несподівано й не завжди предмет обожнювання ‒ вільний. У сучасному світі багато жінок вступає у зв’язок з одруженим чоловіком. Але чи можна це робити? Адже, ставши розлучницею, жінка ризикує отримати покарання. Саме про це наш матеріал.

Жінка, вступаючи в стосунки з одруженим чоловіком, особливо, якщо в його сім’ї є діти, ризикує зіпсувати собі карму.

Іноді зв’язок із одруженим чоловіком є ​​таким собі покаранням за ті гріхи й помилки, які жінка вчинила раніше. Такі стосунки найчастіше дуже болючі й завдають багато страждань. Розрив зв’язку за невирішених кармічних завдань можливий, але цілком імовірно, що це призведе до повторення ситуації вже з іншою людиною.

Іноді такі стосунки потрібні для того, щоб жінка стала сильнішою внутрішньо. Якщо ж вони гальмують розвиток жінки, то такі стосунки потрібно терміново припиняти.

У будь-якому разі стосунки з одруженим чоловіком для коханки не можуть пройти непомітно. Її все одно чекає покарання.

До того ж, як стверджують екстрасенси, якщо жінка не винесла урок зі стосунків, рішення кармічного завдання може перенестися на дітей, особливо дочок. Також є ризик забрати негативну карму самого чоловіка або його дружини.

