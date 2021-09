Заздрість ‒ штука страшна. Недоброзичливий погляд перехожого або заздрісні думки менш щасливої в житті сусідки або родича можуть неабияк зіпсувати життя. Захиститися від заздрості й поганого погляду допоможуть обереги. Читайте в нашому матеріалі про те, які обереги або амулети допоможуть захистити вас від недругів.

Шпилька ‒ один із найпоширеніших способів захистити себе або родичів від порчі. Однак не всяка шпилька може послужити хорошим оберегом. Її потрібно купити в п’ятницю ввечері за суму, яка набагато перевищує її вартість. Тож найкраще залишити продавцю решту. Шпильку слід причепити з виворотного боку одягу в ділянці серця й щодня перевіряти її на зовнішні зміни. У разі якщо шпилька потемніла й поржавіла, її потрібно терміново зняти й викинути. Це означає, що на вас вже хтось навів порчу.

Быльше ан тему: Талісмани на удачу

Голка ‒ іще один сильний оберіг від порчі та заздрості. Для того, щоб він спрацював, необхідно взяти дві голки і приколоти хрест-навхрест біля вхідних дверей. Такий оберіг захистить вашу сім’ю від порчі та збереже мир і любов у домі.

Червона нитка ‒ один із найпопулярніших оберегів у сучасному світі. Тільки от не всяка нитка підійде. Щоб оберіг спрацював, нитка обов’язково повинна бути вовняною й носити її потрібно на лівому зап’ясті. Додаткову силу вона набуде, якщо її вам подарує близький друг або рідна людина.

Більше на тему: Чому не можна ставити дзеркало навпроти ліжка у спальні

«Турецьке око» ‒ це круглий синій талісман на шнурочку, який продається всюди, навіть як звичайний сувенір. Однак він є одним із найсильніших оберегів від порчі та заздрості. Це універсальний оберіг. Його можна носити як брелок, кулон або просто в сумці.

Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нових випусків проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.