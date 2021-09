Щоб не захаращувати помешкання, багато людей намагаються не зберігати вдома зайвих речей. Ми часто викидаємо те, чим не користуємося. Однак є перелік речей, які категорично не можна викидати, щоб не накликати на себе біду. Які? Читайте в нашому матеріалі.

Хліб здавна вважається символом достатку та добробуту сім’ї. До того ж ми всі добре пам’ятаємо історію та знаємо, що хліб ‒ джерело життя. Це щось святе, те, до чого потрібно проявляти повагу і шану. Тому, щоб не накликати біду у свій будинок, хліб категорично не можна викидати. Якщо він зачерствів, віддайте його птахам. Тільки не викидайте у смітник.

Ікони і Біблію наші предки передавали з покоління в покоління. Вони зберігають у собі багато позитивної енергії, адже якщо ікона старовинна, уявіть, скільки людей молилися перед нею. Тож навіть якщо ви не вірите в Бога і вважаєте, що ця річ абсолютно не потрібна, не варто її викидати. Віддайте у церкву. Там точно знайдуть їй застосування.

Весільну сукню і фату слід зберігати вдома. Так ви збережете ваш шлюб довгим і щасливим. До слова, деякі прикмети говорять про те, що весільну сукню не можна передавати родичам, так ви ризикуєте розпрощатися зі своїм щастям.

Робочий годинник викидати заборонено. Так ви прощаєтеся зі своїм часом. Також це може призвести до розладу в сім’ї. Якщо ж є потреба викинути годинник, розберіть його на дрібні деталі, винесіть до смітника і скажіть: «Дякую, що добре служили. Відпускаю на спокій, щоб інших хазяїв не знали».

Фотографії близьких, родичів і друзів викидати не можна. Вважається, що будь-яка фотографія має власну енергетику. Викинути фото ‒ порушити зв’язок між вами, накликати біду, хвороба або чорну смугу в житті. Навіть якщо ви не спілкуєтеся з людиною, але у вас є спільні фото, не викидайте, не рвіть і не спалюйте фото. Просто сховайте їх.

Кожен із нас знає, що волосся та нігті не можна викидати на смітник. Це пов’язано з тим, що ваші вороги можуть використати їх проти вас, наприклад, в магічних ритуалах. Адже волосся та нігті ‒ частинка людини, а значить, їх можна використати для порчі. Тож що з ними робити? Просто спаліть їх.

Гаманець ‒ символ вашого фінансового добробуту. Викинувши його, ви ризикуєте втратити багато грошей. Якщо ж ваш гаманець зносився, купіть новий, але старий носіть пару днів із собою, а потім залиште його на тиждень вдома, поклавши всередину одну велику купюру. Потім перекладіть велику купюру зі старого гаманця в новий. Тільки після цього ви можете, не боячись, викинути його.

