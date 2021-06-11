«Сліпа»: анонс 78–79 серій від 11.06.2021
11.06.2021
Сьогодні, 11 червня, о 16:30 відбудеться показ нових 78–79 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 78–79 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!
45-річний Віктор ніколи не вірив у будь-яку містику, тому не відразу наважився звернутися до Сліпої. Та коли дивна людина почала йому ввижатися всюди, іншого виходу вже не було. Що приховують рідні Віктора у своєму минулому і чому не можна повертати подарунки, він спробує розібратися завдяки порадам Сліпої.
Video: «Сліпа»: анонс 78–79 серій від 11.06.2021
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