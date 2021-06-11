Сегодня, 11 июня, в 16:30 состоится показ новых 78–79 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 78–79 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

45-летний Виктор никогда не верил в любую мистику, поэтому не сразу решился обратиться к Слепой. Но когда странный человек начал ему казаться везде, другого выхода уже не было. Что скрывают родные Виктора в своем прошлом и почему нельзя возвращать подарки, он попытается разобраться благодаря советам Слепой.

Video: «Слепая»: анонс 78–79 серий от 11.06.2021 Что же будет в 78–79 сериях проекта Слепая от 11.06.2021. Читайте анонс Слепая в материале

Больше по теме: Обереги от зависти и сглаза

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ