Сьогодні, 4 червня, о 16:30 відбудеться показ нових 75–77 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 75–77 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Марина мріє народити своєму чоловікові Петру дитину, але замість цього до них несподівано переїжджає жити його донька від першого шлюбу – Наталя. Дівчина робить усе можливе, щоб посварити Марину з Петром і помирити своїх батьків. Марина звертається до сліпої провидиці баби Люби по допомогу і дізнається таємницю появи Наталі в своєму домі. Сімейне життя Марини опиняється під загрозою.

Марина Степанівна – молода, але дуже відповідальна жінка. Коли під її опіку потрапив син покійної подруги, вона готова була зробити все, щоб не віддавати малюка в дитячий будинок. Вважаючи, що хлопчикові буде краще разом з рідним батьком, жінка почала його пошуки. Сліпа провидиця попередить Марину, що вона вибирає неправильний шлях, але жінка не послухається і зробить усе по-своєму. Чим це для неї обернеться?

Video: «Сліпа»: анонс 75–77 серій від 04.06.2021 Що ж буде в 75–77 серіях проєкту «Сліпа»

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