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«Сліпа»: анонс 75–77 серій від 04.06.2021

04.06.2021

Сьогодні, 4 червня, о 16:30 відбудеться показ нових 75–77 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 75–77 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Марина мріє народити своєму чоловікові Петру дитину, але замість цього до них несподівано переїжджає жити його донька від першого шлюбу Наталя. Дівчина робить усе можливе, щоб посварити Марину з Петром і помирити своїх батьків. Марина звертається до сліпої провидиці баби Люби по допомогу і дізнається таємницю появи Наталі в своєму домі. Сімейне життя Марини опиняється під загрозою.

Марина Степанівна молода, але дуже відповідальна жінка. Коли під її опіку потрапив син покійної подруги, вона готова була зробити все, щоб не віддавати малюка в дитячий будинок. Вважаючи, що хлопчикові буде краще разом з рідним батьком, жінка почала його пошуки. Сліпа провидиця попередить Марину, що вона вибирає неправильний шлях, але жінка не послухається і зробить усе по-своєму. Чим це для неї обернеться?

Video: «Сліпа»: анонс 75–77 серій від 04.06.2021

Що ж буде в 75–77 серіях проєкту «Сліпа»

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