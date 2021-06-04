Сегодня, 4 июня, в 16:30 состоится показ новых 75–77 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 75–77 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Марина мечтает родить своему мужу Петру ребенка, но вместо этого к ним неожиданно переезжает жить его дочь от первого брака – Наталья. Девушка делает все возможное, чтобы поссорить Марину с Петром и помирить своих родителей. Марина обращается к слепой провидице бабе Любе за помощью и узнает тайну появления Натальи в своем доме. Семейная жизнь Марины оказывается под угрозой.

Марина Степановна – молодая, но очень ответственная женщина. Когда под ее опеку попал сын покойной подруги, она готова была сделать все, чтобы не отдавать малыша в детский дом. Считая, что мальчику будет лучше вместе с родным отцом, женщина начала его поиски. Слепая провидица предупредит Марину, что она выбирает неверный путь, но женщина не послушается и сделает все по-своему. Чем это для нее обернется?

Video: «Слепая»: анонс 75–77 серий от 04.06.2021 Что же будет в 75–77 сериях проекта «Слепая»

Больше по теме: Обереги от зависти и сглаза

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ