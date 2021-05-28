«Сліпа»: анонс 72–74 серій від 28.05.2021

Сьогодні, 28 травня, о 16:30 відбудеться показ нових 72–74 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 72–74 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Надія збиралася заміж за Геннадія, з яким познайомилася на сайті знайомств. У свої 35 років вона ще жодного разу не виходила заміж і під час одного з побачень у парку почула дивний голос, який передбачив, що ніякого весілля не буде. Надя поїде до сліпої провидиці баби Люби. Та застерігатиме: коханий постійно її обманює. До того ж сестра Надії стверджує, що Геннадій може бути аферистом або альфонсом. Надя вирішить дізнатися правду про свого обранця. Та що більше вона дізнається, то більше розуміє, що Геннадій був зовсім не тим, за кого себе видавав…

Ще недавно в житті 20-річної Юлі все було зрозуміло. Вона, як і раніше, вважала Ігоря привабливим, хоча він і був старший на 20 років, і кохала свого хлопця Стаса. Але в той день дівчина раптово втратила голову і все заплуталося. Юля відчула, що її просто тягне до Ігоря. Тому вона приїхала до Сліпої, щоб та допомогла їй розібратися у власних почуттях. Та дівчині доведеться розбиратися в тому, що саме пов’язує між собою двох її обранців.

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