«Слепая»: анонс 72–74 серий от 28.05.2021

Сегодня, 28 мая, в 16:30 состоится показ новых 72–74 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 72–74 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Надежда собиралась замуж за Геннадия, с которым познакомилась на сайте знакомств. В свои 35 лет она еще ни разу не была замужем и во время одного из свиданий в парке услышала странный голос, который предсказал, что никакой свадьбы не будет. Надя поедет к слепой провидице бабе Любе. Та будет предостерегать: любимый постоянно ее обманывает. К тому же, сестра Надежды утверждает, что Геннадий может быть аферистом или альфонсом. Надя решит узнать правду о своем избраннике. Но чем больше она узнает, тем больше понимает, что Геннадий был совсем не тем, за кого себя выдавал…

Еще недавно в жизни 20-летней Юли все было понятно. Она по-прежнему считала Игоря привлекательным, хотя он и был старше на 20 лет, и любила своего парня Стаса. Но в тот день девушка внезапно потеряла голову и все запуталось. Юля почувствовала, что ее просто тянет к Игорю. Поэтому она приехала к Слепой, чтобы та помогла ей разобраться в собственных чувствах. Но девушке придется разбираться в том, что именно связывает между собой двух ее избранников.

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