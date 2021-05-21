Сьогодні, 21 травня, о 16:30 відбудеться показ нових 69–71 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 69–71 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Сліпа попередить Романа Козуба: у жодному разі не впускати в дім незваного гостя, бо той принесе в життя Романа багато бід. Ось тільки чоловік дуже швидко забуває про застереження, коли з села до нього в гості приїжджає троюрідний брат Микола. Спочатку все йде чудово. Та що довше затримується гість у домі Романа, то більше запитань виникає до нього. І ось уже Роман стоїть перед вибором: кому вірити ― дружині чи брату? А все тому, що в будинку Романа була зайва низка ключів. Що за біда може статися, якщо Роман не знайде можливості позбутися від незваного гостя?

Дарину приводять до сліпої провидиці баби Люби фінансові труднощі ― вони з подругою ніяк не можуть вибратися зі злиднів. Порада, яку дає баба Люба, працює, і скоро у дівчат починається зовсім інше, більш забезпечене життя. Та в цей час Дарина стикається з новими проблемами. Як же з ними впоратися ― знає лише Сліпа.

Video: «Сліпа»: анонс 69–71 серій від 21.05.2021 Що ж буде в 69–71 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз

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