Сегодня, 21 мая, в 16:30 состоится показ новых 69–71 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 69–71 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Слепая предупредит Романа Козуба: ни в коем случае не впускать в дом незваного гостя, ибо тот принесет в жизнь Романа много бед. Вот только мужчина очень быстро забывает о предостережениях, когда из села к нему в гости приезжает троюродный брат Николай. Сначала все идет замечательно. Но, чем дольше задерживается гость в доме Романа, тем больше вопросов возникает к нему. И вот уже Роман стоит перед выбором: кому верить ― жене или брату? А все потому, что в доме Романа была лишняя связка ключей. Что за беда может произойти, если Роман не найдет возможности избавиться от незваного гостя?

Дарью приводят к слепой провидице бабе Любе финансовые трудности – они с подругой никак не могут выбраться из нищеты. Совет, который дает баба Люба, работает, и скоро у девушек начинается совсем другая, более обеспеченная жизнь. Но в это же время Дарья сталкивается с новыми проблемами. Как же с ними справиться – знает лишь Слепая.

Video: «Слепая»: анонс 69–71 серий от 21.05.2021 Что же будет в 69–71 сериях проекта Слепая

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