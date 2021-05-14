Сьогодні, 14 травня, о 16:30 відбудеться показ нових 66–69 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 66–69 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

У житті 40-річної Аліни все було гаразд: успішний бізнес, 20 років шлюбу, красуня дочка. Але сталося несподіване – жінка закохалася у свого водія. Між Аліною і молодим чоловіком зав’язався жагучий роман. І в цей же час за її спиною також киплять пристрасті, про які вона навіть не здогадується. Чи зможе Аліна повернути все на свої місця? І чому так небезпечно віддавати речі своїх рідних у чужі руки? На всі ці запитання героїні допоможе відповісти баба Люба.

У житті Інги несподівано після тривалої відсутності з’являється її колишній чоловік. Він прагне спілкуватися з сином. Та Інга бачить страшне видіння і звертається до Сліпої з питанням: можливо, це попередження про те, що чоловікові й синові краще не поновлювати стосунки? Сліпа підтверджує побоювання жінки і попереджає Інгу: якщо її син бачитиметься з батьком, вона може втратити його назавжди…

Video: «Сліпа»: анонс 66–69 серій від 14.05.2021 Що ж буде в 66–69 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз

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