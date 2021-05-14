Сегодня, 14 мая, в 16:30 состоится показ новых 66–69 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 66–69 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

В жизни 40-летней Алины все было в порядке: успешный бизнес, 20 лет брака, красавица дочка. Но произошло неожиданное – женщина влюбилась в своего водителя. Между Алиной и молодым человеком завязался страстный роман. И в это же время за ее спиной также кипят страсти, о которых она даже не догадывается. Сможет ли Алина вернуть все на свои места? И почему так опасно отдавать вещи своих родных в чужие руки? На все эти вопросы героине поможет ответить баба Люба.

В жизни Инги неожиданно после длительного отсутствия появляется ее бывший муж. Он стремится общаться с сыном. Но Инга видит жуткое видение и обращается к Слепой с вопросом: возможно, это предупреждение о том, что мужчине и сыну лучше не возобновлять отношения? Слепая подтверждает опасения женщины и предупреждает Ингу: если ее сын будет видеться с отцом, она может потерять его навсегда…

Video: «Слепая»: анонс 66–69 серий от 14.05.2021 Что же будет в 66–69 сериях проекта Слепая

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