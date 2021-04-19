Як розшифрувати сон

Сни — відображення думок і очікувань людини. Вважається, що це говорить підсвідомість. З давніх-давен сновидіння були певними підказками. Але як правильно витлумачити сон? Про це ми розповімо в нашому матеріалі.

Більше на тему: Чому не можна носити речі померлих

Сюжет і час сну

Для того, щоб розтлумачити сон, потрібно спробувати запам’ятати, в який час він снився. Чим ближче до ранку або до години пробудження, тим сон правдивіший. Після того, як ви прокинетеся, постарайтеся записати сон, інакше ви його швидко забудете.

Герої та предмети

Сон — це наша підсвідомість. Ми бачимо те, про що думаємо або мріємо. Риси характеру героїв ваших снів говорять про ті якості, які ми б хотіли розвинути в собі. Предмети також мають особливе значення. Це може стосуватися людини або ситуації.

Атмосфера й оточення

Якщо ви хочете правильно розтлумачити сон, зверніть увагу на атмосферу. Чи був ваш сон світлим або темним, де відбувалася дія. Наприклад, вода символізує емоції, земля — ​​гроші і багатство, а повітря — силу розуму. А якщо вам наснилося, що ви перебуваєте під землею, це означає пошук втраченого скарбу.

Більше на тему: Прикмети у вишивці

Тлумачення снів

Смерть. Якщо вам приснилося, що ви померли уві сні, то це зовсім не означає, що пора готуватися до неприємностей. Навпаки, такий сон означає початок чогось нового. Чужа смерть говорить про ворожість стосовно вас.

Якщо вам снилося, що вас хтось переслідує, то, значить, ви намагаєтеся втекти від проблем. Іноді переслідувачем є та сутність, страхи або комплекси, від яких ви намагаєтеся втекти.

Будинок і сад. Будинок в тлумаченні сну висловлює душу. Сад відображає особистість та її роль у житті.

Якщо ви літали уві сні, то це говорить про ваші амбіції та плани. А ось якщо ви впали або падаєте, значить, ви боїтеся втратити любов або прихильність. Такий сон часто є своєрідним передчуттям поганих звісток.

Втрата зубів уві сні означає зміни в житті або втрату близької людини (смерть родичів — якщо при цьому була кров).

Сон про змій може мати різне тлумачення, адже початково змія — це символ сексу. Також сон про змію може означати злобу, заздрість або загрозу.

Більше на тему: Прикмета: ворон стукає у вікно

Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях.



Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ