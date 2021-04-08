Чи можна фото померлих вішати поруч з фото живих людей

Втрата близької людини ‒ велике горе. Часом складно пережити утрату. Іноді на це йде дуже багато часу. Часто родичі, щоб впоратися з утратою, вішають на стіни фотографії небіжчика. Але чи можна це робити? Відповідь ви знайдете в нашому матеріалі.

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Всупереч усталеній думці, зберігати на видному місці фотографії покійних не можна. Вся справа в тому, що вони можуть відбирати позитивну енергетику людини. І тим більше не варто зберігати такі фото поруч із зображеннями живих людей. Тож, якщо у вашій родині сталося горе, слід прибрати фото небіжчика зі стін, тумбочок, столів… Краще перемістити їх в альбом. Там вони не заподіють зла, а ви в будь-який момент зможете їх переглянути і згадати гарні історії з життя людини, якої вже, на жаль, немає серед живих.

Також варто відмовитися від зберігання загальних фотографій із небіжчиком. Краще вирізати живу людину зі знімка з мертвим. Інакше можуть з’явитися проблеми зі здоров’ям. Найкраще місце для зберігання таких фотокарток ‒ чорний альбом. Якщо його немає, то можна використовувати папку або коробку. Головне, щоб вона була чорного кольору.

Також існує думка, що фотографії покійного на видному місці потривожать його спокій. А це може притягнути його душу в нашу реальність, не даючи спочинку в загробному житті.

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нових випусків проєкту «Сліпа», основаного на реальних подіях.

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