Як знайти втрачені речі: народні прикмети
Кожен із нас хоча б раз у житті щось губив. Особливо це засмучує, коли втрачена річ потрібно терміново. Іноді здається, що вони ніби провалилися по землю. Як швидко знайти втрачені речі? Про це читайте в нашому матеріалі.
Існує кілька народних прикмет, які допоможуть вам в найкоротші терміни знайти пропажу.
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Попросіть домового
Ну, про цей метод знає кожен. Пам’ятайте, як ваша бабуся, коли шукала довго речі і не могла знайти, просила допомоги у домового? Адже кожен знає, що вони від часу беруть наші речі пограти. Так що якщо вам терміново потрібно щось знайти, тричі скажіть наступну фразу: «Домовий-домовий, пограй, та віддай». Ось побачите, ви відразу знайдете загублену річ.
Зауважте ніхто
Є ще один спосіб, який допоможе вам швидко повернути втрачену річ. Візьміть довгу нитку і попросіть рідних зав’язати її на вашому зап’ясті. Потім зав’яжіть два вузла по обидва боки. І так сім разів. Цей ритуал допоможе без проблем знайти загублену річ.
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Попросіть річ повернутися
Якщо ви дуже поспішаєте, а загублену річ знайти не можете, попросіть її повернутися. Розмовляйте в нею так, ніби це жива людина. Запитайте, куди вона поділася і попросіть скоріше повернутися. Зазвичай це працює.
Ритуал на сон
Напишіть на папері те, що ви хочете знайти, а потім покладіть під подушку. Вночі вам повинен наснитися сон, у якому ви побачите, де лежить втрачена річ.
Прикмети про втрачені речі
- Втрата ручки означає, що якесь питання вирішиться без вас
- Якщо загубилося прикраса – значить чекайте сварки з тим, хто вам цю річ подарував,
- Втрата ключів означає втрату сил. Вам потрібно побути на самоті.
- Якщо ви втратили одяг, значить скоро позбудетеся від проблем, які мучать вас дуже давно.
- Якщо ви втратили гроші, особливо якщо це велика сума, то чекайте великого успіху й закінчення чорної смуги в житті
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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нових випусків проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях.