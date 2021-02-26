«Сліпа»: анонс 31–34 серій

Сьогодні, 26 лютого, о 14:50 відбудеться показ нових 31–34 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 31–34 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Незряча провидиця баба Люба володіє мудрістю предків і відчуває людей. Вона допомагає звичайним людям подолати відчай і знайти вихід зі складних життєвих ситуацій. Завдяки прикметам і особливим знанням вона розповість героям, як захистити від негараздів себе і своїх близьких. Чим може нашкодити букет квітів, і яку величезну ціну треба заплатити за чорну магію, – кожна з історій проєкту «Сліпа» заснована на реальних подіях.

Дивіться вже сьогодні о 14:50 нові випуски серіалу «Сліпа» на телеканалі СТБ!

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