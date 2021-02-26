«Слепая»: анонс 31–34 серий

Сегодня, 26 февраля, в 14:50 состоится показ новых 31–34 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 31–34 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Слепая провидица баба Люба обладает мудростью предков и чувствует людей. Она помогает обычным людям преодолеть отчаяние и найти выход из сложных жизненных ситуаций. Благодаря приметам и особым знаниям она расскажет героям, как защитить от невзгод себя и своих близких. Чем может навредить букет цветов, и какую огромную цену надо заплатить за черную магию, – каждая из историй проекта «Слепая» основана на реальных событиях.

Смотрите уже сегодня в 14:50 новые выпуски сериала «Слепая» на телеканале СТБ!

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