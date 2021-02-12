«Сліпа»: анонс 23–26 серій

Сьогодні, 12 лютого, о 18:00 відбудеться показ 23–26 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 23–26 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Наталія багато років була щаслива в шлюбі. Разом з чоловіком Михайлом вони виховували сина Даню. І раптом змінилося все. Наталі, її чоловікові та синові почав снитися один і той самий сон, у якому кожен бачив себе вбивцею своєї сім’ї. А незабаром у будинку почався справжній кошмар. Спочатку 10-річний син утік з дому, а потім пішов і коханий чоловік. Навіть Сліпа провидиця баба Люба не відразу змогла побачити причину таких змін. Врятувати сім’ю під силу тільки Наталі, та чи зможе вона?

Зоя вважала, що в неї щаслива сім’я – коханий чоловік Михайло і син Сергій. Та несподівано вона побачила видіння, у якому чоловік іде від неї. Налякана жінка звернулася до Сліпої по допомогу. Баба Люба підтвердила, що Зоя справді побачила своє майбутнє. Йому можна запобігти, якщо вона прийме невістку, яку син приведе в дім. І незабаром Сергій знайомить Зою зі своєю дівчиною. З першої ж миті жінка розуміє, що ніколи не уживеться з такою невісткою. Вона наважується просити Сліпу зробити відворот, але провидиця відмовляється, і Зоя проводить ритуал самостійно. Після цього навіть баба Люба не впевнена, що зможе повернути в родину благополуччя і щастя. Чим обернеться для Зої ця історія?

Дивіться серіал «Сліпа» вже сьогодні о 18:00 на телеканалі СТБ!

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