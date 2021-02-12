«Слепая»: анонс 23–26 серий

Сегодня, 12 февраля, в 18:00 состоится показ 23–26 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 23–26 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Наталья много лет была счастлива в браке. Вместе с мужем Михаилом они воспитывали сына Даню. И вдруг изменилось все. Наталье, ее супругу и сыну начал сниться один и тот же сон, в котором каждый видел себя убийцей своей семьи. А вскоре в доме начался настоящий кошмар. Сначала 10-летний сын сбежал из дома, а потом ушел и любимый муж. Даже слепая провидица баба Люба не сразу смогла увидеть причину таких перемен. Спасти семью под силу только Наталье, но сможет ли она?

Зоя считала, что у нее счастливая семья – любимый муж Михаил и сын Сергей. Но неожиданно ей явилось видение, в котором муж уходит от нее. Напуганная женщина обратилась к Слепой за помощью. Баба Люба подтвердила, что Зоя действительно увидела свое будущее. Его можно предотвратить, если она примет невестку, которую сын приведет в дом. И вскоре Сергей знакомит Зою со своей девушкой. С первого же мгновения женщина понимает, что никогда не уживется с такой невесткой. Она решается просить Слепую сделать отворот, но провидица отказывается, и Зоя проводит ритуал самостоятельно. После этого даже баба Люба не уверена, что сможет вернуть в семью благополучие и счастье. Чем обернется для Зои эта история?

Смотрите сериал «Слепая» уже сегодня в 18:00 на телеканале СТБ!

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