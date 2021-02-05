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«Сліпа»: анонс 19–21 серій

05.02.2021

Сьогодні, 5 лютого, о 18:00 відбудеться показ 1921 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, сліпа провидиця бабуся Люба продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 1921 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

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Лера професійно займається художньою гімнастикою і подає великі надії. Однак напередодні важливого чемпіонату дівчинка раптом починає втрачати спортивні навички – її переслідують невдачі і травми під час тренувань. Мати дівчинки звертається по допомогу до Сліпої. Так вона дізнається про те, що Лера більше не повинна ходити в тренувальний зал, інакше там її чекає велика біда. Як вчинить жінка?

Уляна впевнена, що зустріла своє кохання. Разом з Андрієм вони орендували квартиру за навдивовижу невеликі гроші. Та замість щастя в її життя приходять сварки, брехня і розчарування. Дівчина підозрює загадкову квартиру в усіх своїх бідах. Однак сліпа провидиця баба Люба каже, що саме в цій квартирі на неї чекає щастя. Що вирішить Уляна?

Дивіться серіал «Сліпа» вже сьогодні о 18:00 на телеканалі СТБ!

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Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з нових випусків проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях. 

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