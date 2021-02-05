«Слепая»: анонс 19–21 серий

Сегодня, 5 февраля, в 18:00 состоится показ 19–21 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, – слепая провидица бабушка Люба – продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 19–21 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

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Лера профессионально занимается художественной гимнастикой и подает большие надежды. Однако накануне важного чемпионата девочка вдруг начинает терять спортивные навыки – ее преследуют неудачи и травмы во время тренировок. Мать девочки обращается за помощью к Слепой. Так она узнает о том, что Лера больше не должна ходить в тренировочный зал, иначе там ее ждет большая беда. Как поступит женщина?

Ульяна уверена, что встретила свою любовь. Вместе с Андреем они сняли квартиру за удивительно небольшие деньги. Но вместо счастья в ее жизнь приходят ссоры, ложь и разочарование. Девушка подозревает загадочную квартиру во всех своих бедах. Однако слепая провидица баба Люба говорит, что именно в этой квартире ее ждет счастье. Какое решение примет Ульяна?

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Больше о влиянии примет на жизнь вы узнаете из новых выпусков проекта «Сліпа», основанного на реальных событиях.

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