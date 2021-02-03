Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

День святого Валентина: звичаї

03.02.2021

День святого Валентина – один із найромантичніших днів року. Історія виникнення свята сягає далеко в минуле. У нашому матеріалі ви дізнаєтеся про його найпоширеніші звичаї та прикмети.

приметы

Більше на тему: Прикмети для незаміжніх

Звичаї в День святого Валентина

  • Є ще одне ворожіння на судженого. Лягаючи спати з 13 на 14 лютого, потрібно загадати судженого та написати на аркуші, яким він повинен бути. Цей аркуш потрібно згорнути в трубочку, загорнути в шовкову хустку, покласти під подушку і ні з ким перед сном не розмовляти. Уві сні дівчині майбутній суджений обов’язково присниться.
  • У День святого Валентина можна спекти печива у вигляді сердечок. В деякі з них покласти монетки, а деякі – посолити. Ті люди, які з’їдять помічені печива, обов’язково зустрінуть у цьому році своє кохання.
  • Щоб збулося заповітне бажання, в День усіх закоханих потрібно купити улюблені квіти та піти до озера або річки. У воду або на лід потрібно кинути одну квітку, при цьому загадавши заповітне бажання. Воно повинно здійснитися.

приметы

Прикмети в День святого Валентина

  • На День святого Валентина можна поворожити на судженого. Перша птаха, яку незаміжня жінка побачить у цей день, укаже їй на рід занять майбутнього чоловіка. Якщо птах літає високо в небі, то майбутній чоловік буде моряком. Якщо дівчина побачила горобця – чекайте бідного жениха. А ось щиглик обіцяє мільйонера.
  • Молоді дівчата зранку 14 лютого виходили на вулицю і дивилися в небо: якщо побачили багато-багато птахів, то і залицяльників буде багато.
  • Якщо в День святого Валентина дівчина побачить собаку, яка почне обнюхувати взуття, то чоловік буде відданим і вірним, хоча і трохи підкаблучником. Ну, а якщо зустріти кота – коханий буде легковажним.
  • Щоб дізнатися ім’я судженого, потрібно вийти на вулицю і запитати ім’я першого зустрічного чоловіка. Як він назветься, так і майбутнього чоловіка зватимуть, ну, а якщо чоловік не відповість, то заміжжя буде нескоро.
  • Також існує повір’я, що весілля або заручини в цей день обіцяють довге і щасливе життя.
  • Є ще одна прикмета: якщо першим у цей день подзвонить чоловік, то досить скоро вас чекає освідчення у коханні, ну, а якщо вас привітає жінка – зустріч із другою половинкою відкладеться на рік.

Більше на тему: Чому не можна зустрічатися з одруженим чоловіком

Більше про вплив прикмет на життя ви дізнаєтеся з проєкту «Сліпа», заснованого на реальних подіях. Не пропустіть нові випуски в п’ятницю, 5 лютого, з 18:00 до 20:15 на телеканалі СТБ!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати