«Сліпа»: анонс 6-7 серій

Сьогодні, 15 січня, о 15:20 відбудеться показ 6-7 серій серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, – сліпа провидиця бабуся Люба – продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 6-7 серіях проєкту «Сліпа»? Читайте прямо зараз!

Сліпа провидиця баба Люба, яка володіє мудрістю предків і відчуває людей, які звернулися за допомогою, допоможе героям в непростих ситуаціях. Завдяки прикметам і особливим знанням вона розповість героям, як захистити від негараздів себе і своїх близьких. Що варто дарувати, а що ні в якому разі не можна приймати в подарунок, як поводитися з речами загиблих і багато іншого глядачі зможуть дізнатися з реальних історій, на яких заснований проєкт «Сліпа».

Дивіться серіал «Сліпа» вже сьогодні о 15:20 на телеканалі СТБ!

Більше на тему: Що не можна дарувати жінці

Читайте нас також у Viber і Telegram.