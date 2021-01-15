«Слепая»: анонс 6―10 серий

Сегодня, 15 января, в 15:20 состоится показ 6―10 серий сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 6―10 сериях проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Слепая провидица баба Люба, которая обладает мудростью предков и чувствует людей, обратившихся за помощью, поможет героям в непростых ситуациях. Благодаря приметам и особым знаниям она расскажет, как защитить от невзгод себя и своих близких. Что стоит дарить, а что ни в коем случае нельзя принимать в подарок, как обращаться с вещами погибших, и многое другое зрители смогут узнать из реальных историй, на которых основан проект «Слепая».

Смотрите сериал «Слепая» уже сегодня в 15:20 на телеканале СТБ!

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