«Сліпа»: анонс 39 серії 2 сезону

Сьогодні, 20 листопада, о 14:50 відбудеться показ 39 серії 2 сезону серіалу «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних подіях, ― сліпа провидиця бабуся Люба ― продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Що ж буде в 39 серії проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

Талановитий хірург Валерій Горовченко раптово починає боятися крові. Він більше не може працювати, адже від самого вигляду крові його охоплює панічний страх, починають тремтіти руки, нападає нудота. Сліпа каже, що виною всьому проклята річ, яка дісталася хірургу від покійної матері.

Горовченко не може повірити в страшні слова, адже мати його дуже любила. Однак ясновидиця не помиляється: Валерія справді прокляли на материнській крові. Невже мама прокляла рідного сина, якого любила найбільше в житті?

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