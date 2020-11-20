«Слепая»: анонс 39 серии 2 сезона

Сегодня, 20 ноября, в 14:50 состоится показ 39 серии 2 сезона сериала «Слепая». Главная героиня проекта, основанного на реальных событиях, ― слепая провидица бабушка Люба ― продолжает делиться своей мудростью с теми, кто в ней нуждается. Что же будет в 39 серии проекта «Слепая»? Читайте прямо сейчас!

Талантливый хирург Валерий Горовченко внезапно начинает бояться крови. Он больше не может работать, ведь от одного вида крови его охватывает панический страх, начинают дрожать руки, нападает тошнота. Слепая говорит, что виной всему проклятая вещь, которая досталась хирургу от покойной матери.

Горовченко не может поверить в страшные слова, ведь мать его очень любила. Однако ясновидящая не ошибается: Валерий действительно было проклят на материнской крови. Неужели мама прокляла родного сына, которого любила больше всего в жизни?

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