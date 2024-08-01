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Video: Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 2 сезон 28 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 28 серія 2 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 28 | 01.08.2024 | Сезон 2

Дивіться просто зараз моторошне розслідування зникнення дитини у детективному серіалі Історія одного злочину 2 сезон 28 серія на сайті СТБ. Ви не зможете відірватись від екранів до останньої секунди, не пропустіть!

У 28 серії кримінального серіалу Історія одного злочину прямо з атракціону зникла 7-річна Аліна Рибкіна. Ніхто з працівників та відвідувачів парку не бачили куди поділася дівчинка. Батько розповів, що Аліна жалілася на старшокласників у школі, які її ображали. Проте чоловік не надав ніякої уваги цьому, подумав, що дочка все вигадує. Невже через це дівчинка вирішила втекти з дому? Дізнайтеся всі подробиці – дивіться онлайн детективний серіал Історія одного злочину 2 сезон 28 серія.

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