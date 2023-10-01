Формула щастя 2 серія дивитись онлайн від 01.10.2023

Серія 2 | 01.10.2023 | Сезон 1

Інна може втратити свободу, дитину й справу всього свого життя – дивіться онлайн детектив Формула щастя 2 серія від 01.10.2023.

Під час розслідування Андрій дізнався, що Інна знала про зраду свого чоловіка й навіть погрожувала його коханці. Няня Каті підтвердила підозри слідчих, розповівши їм про імпульсивність головної героїні серіалу Формула щастя. Жінка також повідомила, що Інна приймала підозрілі препарати, тому не дивно, що в неї в крові були виявлені психотропні речовини. Чому жінка впевнена в тому, що Інна винна в загибелі Дениса? Що станеться з підозрюваною в СІЗО? І чому Шульц вирішив почати власне розслідування потай від поліції? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Формула щастя 2 серія від 01.10.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Формула щастя 1 серія від 01.10.2023