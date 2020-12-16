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Video: Мій коханий друг: 2 серія дивитися онлайн – 16.12.2021

Дивитися онлайн серіал Мій коханий друг - 2 серія від 16.12.2021. Український фільм Мій коханий друг серія 2 вже на сайті
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Давні почуття і незвідане кохання… Чия сила потужніше? Дивіться серіал Мій коханий друг 2 серія від 16.12.2021 на сайті СТБ, аби дізнатися відповідь на вічне запитання.

Олег звик отримувати бажане, навіть якщо для цього потрібно зламати життя найближчої людини. Хлопець святкував свої заручини, але раптом запаси алкоголю скінчилися. Не довго думаючи, він вкрав ключі від автівки Дмитра та сів за кермо попри неадекватний стан. У 2 серії серіалу Мій коханий друг Дмитро намагався зупинити друга, але всі спроби виявилися марними. Далі все було як в тумані: силует, зіткнення, налякані очі і нерозуміння, як бути далі.

Та фатальна ніч ніби тавро назавжди залишилася в пам’яті Дмитра, адже тоді він втратив все: друга, компанію, кохану дівчину та навіть підтримку рідного дядька. Що призвело до низки таких нещасть у житті хлопця? Не гайте часу на роздуми – дивіться онлайн серіал Мій коханий друг 2 серія від 16.12.2021 на сайті СТБ.

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Дивитися онлайн серіал Мій коханий друг – 3 серія від 16.12.2021

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