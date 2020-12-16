Ви дивитеся продовження серіалу Мій коханий друг 3 серія від 16.12.2021 на сайті СТБ. Життя Маші стає все складнішим і складнішим. Мати Олега продовжує чіплятися до дівчини з будь-якого приводу, а сам Олег починає ревнувати та контролювати Марію. У серіалі Мій коханий друг 2021 Дмитро переїжджає в орендовану квартиру після сварки зі своїм дядьком. Він дзвонить партнеру по бізнесу і вимагає у нього гроші від угоди з клієнтом, але виявляється, що замовник розірвав контракт з фірмою Діми та Олега. Як же тепер складеться життя Дмитра після низки неприємностей? Дивіться просто зараз серіал Мій коханий друг 3 серія від 16.12.2021, щоб дізнатися, що ж станеться з вашими улюбленими героями далі.

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Дивитися онлайн серіал Мій коханий друг – 4 серія від 16.12.2021