Серіал Мій коханий друг розповість складну історію Марії. У шість років дівчинка втратила обох батьків в автокатастрофі та потрапила до дитячого будинку. У притулку вона зустріла Дмитра, з яким одразу зав’язалися теплі стосунки. Хлопець пообіцяв бути завжди поруч із Машею, проте тривало це до його 18-річчя. Коли Діма став повнолітнім, його з дитячого будинку забрав дядько, а згодом він потрапив до армії. Головні герої серіалу Мій коханий друг 2021 втратили зв’язок…

Марія успішно навчалася в кулінарному коледжі, а після його закінчення їй запропонували роботу в одному з місцевих ресторанів. Нова посада стала для неї доленосною, адже Маша зустріла Олега. Між ними одразу спалахнула іскра. Вони проводили кожну хвилину разом, і тут хлопець зрозумів: він не може жити без Марії. Олег вирішив запропонувати їй вийти за нього заміж, і дівчина без задньої думки погодилася. От тільки неочікувана зустріч із Дмитром змусила Машу згадати минуле та переосмислити рішення виходити заміж за Олега. Хто насправді для неї дорогий? І що їй підкаже серце? Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн усе серії серіалу Мій коханий друг на СТБ!

У ролях: Олександра Каштанова, Дмитро Белякін, Кирило Дицевич, Анастасія Масленникова, Юлія Такшина, Анна Богдан, Єфросинія Мельник

Автори серіалу: Олена Арбузова, Анна Арбузова

Режисер: Сергій Щербін

Продюсери: Валентин Опалєв, Павло Карван

Кількість серій: 4

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