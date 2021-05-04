Дивіться онлайн серіал СТБ Сніг посеред літа! Це 4-серійна мелодрама про сімейні стосунки та підводне каміння подружнього життя.

Олену та Гліба всі вважали ідеальною парою. Вони одружилися відразу після школи, навчалися в одному університеті та прожили разом 20 щасливих років. Поки Гліб будував кар’єру, Олена займалася вихованням сина. За щоденними клопотами та домашніми справами жінка й не помітила, як між нею й чоловіком зникла пристрасть, а стосунки перетворилися на просто дружні. Одного дня героїня фільму Оксани Байрак Сніг посеред літа познайомилася з Олегом – красивим чоловіком і відомим боксером, і між ними відразу спалахнула іскра. Олена давно не відчувала себе такою щасливою та бажаною, нове почуття окриляло та підіймало до небес. Проте вона не могла дозволити собі зрадити чоловіка. Що вибрала героїня: продовжити жити в нещасливому шлюбі чи відкрити серце новим почуттям? І як відреагувала Олена, коли дізналася, що Гліб не був з нею чесним до кінця? І головне: як змінилося життя пари, коли правда вийшла назовні? Не пропустіть захопливу історію про кохання та зраду – дивіться онлайн фільм Оксани Байрак Сніг посеред літа на сайті телеканалу СТБ!

У ролях: Валентина Гарцуєва, Георгій Москалюк, Євген Олійник, Катерина Тишкевич, Артур Алієв, Яна Смоленцева, Андрій Валенський.

Авторки серіалу: Оксана Байрак, Галина Сальгареллі

Режисер: Оксана Байрак

Продюсери: Оксана Байрак, Євген Третьяк

Кількість серій: 4

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