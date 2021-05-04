Смотрите онлайн сериал СТБ Летний снег! Это 4-серийная мелодрама о семейных отношениях и подводных камнях брака.

Елену и Глеба все считали идеальной парой. Они поженились сразу после школы, учились в одном университете и прожили вместе 20 счастливых лет. Пока Глеб строил карьеру, Елена занималась воспитанием сына Егора. За ежедневными хлопотами и домашними делами женщина и не заметила, как между ней и мужем исчезла страсть, а отношения превратились в просто дружеские. Однажды героиня фильма Оксаны Байрак Летний снег познакомилась с Олегом – красивым мужчиной и известным боксером, и между ними сразу вспыхнула искра. Елена давно не чувствовала себя такой счастливой и желанной, новое чувство окрыляло и поднимало до небес. Однако она не могла позволить себе изменить мужу. Что выбрала героиня: продолжить жить в несчастливом браке или открыть сердце новым чувствам? И как отреагирует Елеан когда узнает, что Глеб не был с ней честным до конца и активно заводил новые знакомства? И главное: как изменилась жизнь пары, когда правда вышла наружу? Не пропустите увлекательную историю о любви и предательстве – смотрите онлайн фильм Оксаны Байрак Летний снег на сайте телеканала СТБ!

В ролях: Валентина Гарцуева, Георгий Москалюк, Евгений Олейник, Екатерина Тышкевич, Артур Алиев, Яна Смоленцева, Андрей Валенский.

Авторы сериала: Оксана Байрак, Галина Сальгарелли

Режиссер: Оксана Байрак

Продюсеры: Оксана Байрак, Евгений Третьяк

Количество серий: 4

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