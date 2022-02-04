Cериал Летний снег 2 серия от 04.02.2022 – история о том, как судьба дает шанс на вторую любовь.

Олег не мог найти себе места от мыслей об Елене, которая заполонила его сознание, мечты и даже сердце. Женщина не обращала внимание на эти ухаживания и попросила боксера больше не появляться в ее жизни, ведь она искренне любила своего мужа.

Но во 2 серии фильма Летний снег сестра главной героини сообщила неприятное известие о Глебе, которое разбило вдребезги призрачную идеальную жизнь женщины. Что именно узнала Елена о своем муже? И почему сразу же после этого она позвонила Олегу? Узнайте ответ на этот вопрос – смотрите онлайн сериал Летний снег 2 серия от 04.02.2022 на сайте СТБ.

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