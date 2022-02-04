Дивіться онлайн серіал Сніг посеред літа від 04.02.2022 на сайті СТБ. Нова історія від Оксани Байрак розповість про гру долі, яка може кардинально змінити життя двох людей. Головна героїня Олена – ідеальний образ жінки: вона чудова матір, турботлива дружина та кар’єристка. У 1 серії фільму Оксани Байрак Сніг серед літа глядачі дізнаються більше про неідеальні стосунки Олени з чоловіком, який закоханий лише у себе та свою роботу.

Але такі ефектні жінки завжди подобаються якщо не своєму, то іншим чоловікам. Головна героїня виграла справжній лотерейний білет, адже в неї закохався сам чемпіон світу з боксу та за сумісництвом перший красунчик міста! Чи відповіла взаємністю Олена? І чи мала ця історія продовження? Побачте на власні очі – дивіться онлайн фільм Сніг посеред літа від 04.02.2022 просто зараз!

Дивитися онлайн усі серії серіалу Сніг посеред літа

Дивитися онлайн серіал Сніг посеред літа – 2 серія від 04.02.2022