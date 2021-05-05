Сериал Мой любимый друг расскажет сложную историю Марии. В шесть лет девочка потеряла обоих родителей в автокатастрофе и попала в детский дом. В приюте она встретила Дмитрия, с которым сразу завязались теплые отношения. Парень пообещал быть всегда рядом с Машей, однако продолжалось это до его 18-летия. Когда Дима стал совершеннолетним, его из детского дома забрал дядя, а затем он попал в армию. Главные герои сериала Мой любимый друг 2021 потеряли связь…

Мария успешно училась в кулинарном колледже, а после его окончания ей предложили работу в одном из местных ресторанов. Новая должность стала для нее судьбоносной, ведь Маша встретила Олега. Между ними сразу вспыхнула искра. Они проводили каждую минуту вместе, и тут парень понял: он не может жить без Марии. Олег решил предложить ей выйти за него замуж, и девушка без задней мысли согласилась. Вот только неожиданная встреча с Дмитрием заставила Машу вспомнить прошлое и переосмыслить решение выходить замуж за Олега. Кто на самом деле ей дорогой? И что ей подскажет сердце? Не пропустите подробности – смотрите онлайн все серии сериала Мой любимый друг на СТБ!

В ролях: Александра Каштанова, Дмитрий Белякин, Кирилл Дыцевич, Анастасия Масленникова, Юлия Такшина, Анна Богдан, Ефросиния Мельник

Авторы сериала: Елена Арбузова, Анна Арбузова

Режиссер: Сергей Щербин

Продюсеры: Валентин Опалев, Павел Карван

Количество серий: 4

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