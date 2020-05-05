Не пропустіть нову захопливу історію про неочікувані ігри долі. Дивіться онлайн серіал Мій коханий друг 1 серія від 05.05.2021 на сайті СТБ.

Маша – завжди усміхнена й оптимістична дівчина. Вона звикла долати навіть найтяжчі перепони долі, адже ще маленькою стала круглою сиротою. Але дівчина знайшла сенс життя, заради якого мала рухатися далі. У серіалі Мій коханий друг 2021 вона влаштувалася кондитером у дорогий ресторан. Там Маша зустріла свою долю – перспективного та чарівного Олега. Стосунки пари не стояли на місці, і вже згодом хлопець зробив коханій пропозицію.

У 1 серії мелодрами Мій коханий друг доля підготувала для дівчини сюрприз, про який вона навіть не могла подумати. Найкращим другом і партнером по бізнесу Олега виявилося перше та щире кохання Маші! Саме Дмитро колись навчався з дівчиною в одному інтернаті та був її захисником, якого вона заприсяглася кохати все життя.

Що відчула Маша, коли побачила своє перше кохання? І чи вплинуло це на її заручини з Олегом? Станьте свідком цього напруженого моменту – дивіться онлайн серіал Мій коханий друг 1 серія від 05.05.2021 просто зараз!

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Дивитися онлайн серіал Мій коханий друг – 2 серія від 05.05.2021