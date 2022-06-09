Німецька компанія Beta Film придбала у медіагрупи Starlight Media права на міжнародну дистрибуцію української 10-серійної історичної драми «Кава з кардамоном». 7 червня у Хорватії під час NEM Dubrovnik відбулася міжнародна прем’єра проєкту.

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«Кава з кардамоном» – це історія про заборонене кохання, події відбуваються у Львові XIX століття. Історична драма знімалася в Україні. Головні ролі виконали Олена Лавренюк («Гірська жінка: на війні») та Павло Делонг («Список Шиндлера»). Сценарій серіалу створено на основі роману української письменниці Наталії Гурницької «Мелодія кави у тональності кардамону». «Кава з кардамоном» знята компанією Solar Media Entertainment спільно з телеканалом СТБ та за підтримки Держкіно України. Шоуранерка проекту – Олена Лавренюк, режисер – Ірина Громозда.

Вероніка Ковакова, виконавча віцепрезидентка Beta Film з міжнародних продажів у Східній Європі та Туреччині: «У Beta Film ми твердо віримо в якість продуктів і таланти Центральної та Східної Європи. “Кава з кардамоном” – ідеальний приклад значущості локальної історії, талановитих креативників і відмінної виробничої якості. Для мене було честю представити світові цю епічну класичну драму на NEM Dubrovnik».

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Наталя Геровська, директорка департаменту з монетизації контенту Starlight Media: «Угода з компанією Beta Film стала для нас ще одним кроком до інтеграції з європейським ринком і знаком якості нашого контенту. Спільно з Beta Film ми зробимо все можливе, щоб красива історія кохання знайшла нових глядачів у багатьох країнах світу та змогла підкорити їхні серця».

Ася Батаєва-Докаленко, керівниця відділу міжнародних продажів й копродукції Starlight Media: «Ми раді розпочати партнерство з компанією Beta Film, яка має потужний досвід й експертизу в дистрибуції контенту. Ми віримо, що завдяки нашій співпраці широке коло глядачів у всьому світі зможе, побачивши цю захоплюючу драму, глибше познайомитись з історією України, нашою неповторною культурою, цікавими героями й творчими командами, які виготовляють насправді унікальний контент».

Beta Film – один з найбільших виробників фільмів, серіалів та документальних фільмів у світі. Штаб-квартира компанії знаходиться у Мюнхені (Німеччина), має філії у США, Латинській Америці, Азії та Європі. Beta Film працює як із державними, так і з приватними мовниками. Каталог Beta Film налічує понад 4000 найменувань художнього, документального, багатосерійного й телевізійного кіно.

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