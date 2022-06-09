Немецкая компания Beta Film приобрела у медиагруппы Starlight Media права на международную дистрибуцию украинской 10-серийной исторической драмы «Кава з кардамоном». 7 июня в Хорватии во время NEM Dubrovnik прошла международная премьера проекта.

Больше по теме: «Кава з кардамоном»: Сюжет и описание серий драматического сериала

«Кава з кардамоном» – это история о запретной любви, события происходят во Львове XIX века. Историческая драма снималась в Украине. Главные роли исполнили Алена Лавренюк («Гірська жінка: на війні») и Павел Делонг («Список Шиндлера»). Сценарий сериала создан на основе романа украинской писательницы Натальи Гурницкой «Мелодія кави у тональності кардамону». «Кава з кардамоном» снят компанией Solar Media Entertainment совместно с телеканалом СТБ и при поддержке Держкіно Украины. Шоуранер проекта – Алена Лавренюк, режиссер – Ирина Громозда.

Вероника Ковакова, исполнительный вице-президент Beta Film по международным продажам в Восточной Европе и Турции: «В Beta Film мы твердо верим в качество продуктов и таланты Центральной и Восточной Европы. «Кава з кардамоном» – идеальный пример значимости локальной истории, талантливых креативщиков и отличного производственного качества. Для меня было честью представить миру эту эпическую классическую драму на NEM Dubrovnik».

Больше по теме: «Кава з кардамоном»: Актеры новой мелодрамы

Наталья Геровская, директор департамента по монетизации контента Starlight Media: «Соглашение с компанией Beta Film стало для нас еще одним шагом к интеграции с европейским рынком и знаком качества нашего контента. Совместно с Beta Film мы сделаем все возможное, чтобы красивая история любви нашла новых зрителей во многих странах и смогла покорить их сердца».

Ася Батаева-Докаленко, руководитель отдела международных продаж и копродукции Starlight Media: «Мы рады начать партнерство с компанией Beta Film, которая имеет мощный опыт и экспертизу в дистрибуции контента. Мы верим, что благодаря нашему сотрудничеству широкий круг зрителей во всем мире сможет, увидев эту увлекательную драму, глубже познакомиться с историей Украины, нашей неповторимой культурой, интересными героями и творческими командами, производящими на самом деле уникальный контент».

Beta Film – один из самых больших производителей фильмов, сериалов и документальных фильмов в мире. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене (Германия), имеет филиалы в США, Латинской Америке, Азии и Европе. Beta Film работает как с государственными, так и с частными вещателями. Каталог Beta Film насчитывает более 4000 наименований художественного, документального, многосерийного и телевизионного кино.

Смотреть онлайн сериал Кава з кардамоном – все серии

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.