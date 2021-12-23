На СТБ відбулася прем’єра довгоочікуваного серіалу «Кава з кардамоном». Екранізація відомого роману вражає глядачів правилами життя в 19 столітті. Тарас Цимбалюк зіграв роль Андрія ― брата головної героїні Анни, втягнутого в політичні ігри священника, який на все ладен задля своєї молодшої сестри. Що розповів Тарас Цимбалюк про «Каву з кардамоном» ― читайте в матеріалі.

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Який ваш персонаж — Андрій?

Дуже цікавий персонаж! Мені вперше доводиться грати людину, яка тісно пов’язана з духовенством, ба більше, яка хоче прийняти целібат, відмовитись від жіночого оточення. Незрозуміло, як складеться надалі його доля, бо дуже багато обставин, які були б цікавими для глядача. Він дуже серйозний, має вплив на головну героїню ― свою сестру, допомагає і дуже переживає за неї, і не може прийняти те, що вона знайомиться з поляком. От ця бунтарська лінія лежить повністю на ньому, і на мене, як на актора, лягає ця відповідальність.

Які стосунки у вашого героя з Анною та у вас особисто з Оленою Лавренюк?

Із сестрою в героя прекрасні стосунки. Щоразу, коли Андрій приїжджає, то повинен дізнатися всі новини, відчувається якась субординація, що брат все-таки має вагоме слово в сім’ї. Втім Анна боїться йому зізнатися у своїх особистих перипетіях, бо знає, що брат відреагує доволі різко. Незважаючи на його духовні погляди, він різка людина: якщо йому щось не подобається, то відразу говорить це в лоб.

Коли я працював з Оленою, мені сподобалося, ми одразу знайшли спільну мову. Я впевнений, що нам усе вдалося!

Що ви найбільше запам’ятали на зніманнях?

Мені найбільше запам’яталися сцени в соборі святого Юра у Львові. Там реально справжні священники проводили обряд целібату, який має прийняти мій герой. Справжні католики за всіма канонами це все зробили, що було дуже цікаво, — це у мене був перший такий досвід.

Ще запам’яталося багато сцен, наприклад, із Любкою — дівчиною, з якою, є надія в глядача, що у мого героя все-таки щось вийде… Але жодних спойлерів — фінальчик буде дуже крутий.

Що вам найбільше сподобалося в серіалі?

Це, в першу чергу, дуже цікава історія! До того ж у мого персонажа дуже крутий образ. І, мені здається, у нашій картині взагалі найкращі декорації, які я бачив, хоча це вже четвертий чи п’ятий мій історичний проєкт. Але тут продюсери постарались просто на всі 100!

Взагалі історичне кіно в Україні ― це, мабуть, мрія кожного актора. Коли в нас беруться знімати історичні проєкти — тут відчувається робота департаментів, гриму, костюму, відчувається професіоналізм, відразу картинка якось особливо звучить. На жаль, історичне кіно мало культивується, і якщо знімається, то це якісь плакатні, патетичні, історичні речі. А «Кава з кардамоном» — це реально класна, цікава історія, нетривіальний сюжет. І ще приємно, що ця книга вже має свою аудиторію, і глядачі дуже чекали на вихід цього серіалу.

Що на нас чекає в серіалі «Кава з кардамоном»?

Ці десять серій люди подивляться на одному диханні. Глядача здивує ця історія однозначно. Тому що більшість сюжетів наших серіалів на третій-четвертій серіях уже стають нам зрозумілими. А тут, читаючи сценарій, у кінці мені наче вилили відро холодної води на голову. Це цікава інтернаціональна історія, у нас грають польські актори, що теж, однозначно, зацікавить українського глядача.

Як вам оригінальна книга Наталії Гурницької «Мелодія кави у тональності кардамону»?

Це такий невеличкий телепорт у минуле. Дуже лаконічно поєднується історія взаємин України й Польщі. Наше політичне становище поєднане з історією цієї сім’ї зі смаком, немає чогось шитого білими нитками, все дуже неочікувано, цікаво. І коли я дочитав, чесно кажучи, я не очікував так кайфонути від матеріалу. Давно такого не було!

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Дивіться серіал «Кава з кардамоном» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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