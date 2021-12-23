На СТБ состоялась премьера долгожданного сериала «Кофе с кардамоном». Экранизация известного романа поразит зрителей правилами жизни в 19 веке. Тарас Цымбалюк сыграл роль Андрея — брата главной героини Анны, втянутого в политические игры священника, готового на все ради своей младшей сестры. Что рассказал Тарас Цымбалюк о «Кофе с кардамоном» ― читайте в материале.

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Каков ваш персонаж ― Андрей?

Очень интересный персонаж! Мне впервые приходится играть человека, который тесно связан с духовенством, более того, желающего принять целибат, отказаться от женского окружения. Непонятно, как сложится в дальнейшем его судьба, потому что очень много обстоятельств, интересных для зрителя. Он очень серьезный, имеет влияние на главную героиню ― свою сестру, помогает и очень переживает за нее, и не может принять то, что она знакомится с поляком. Вот эта бунтарская линия лежит полностью на нем, и на меня, как на актера, ложится эта ответственность.

Какие отношения у вашего героя с Анной и у вас лично с Еленой Лавренюк?

С сестрой у героя прекрасные отношения. Каждый раз, когда Андрей приезжает, должен узнать все новости, чувствуется какая-то субординация, что брат все-таки имеет весомое слово в семье. Впрочем, Анна боится ему признаться в своих личных перипетиях, потому что знает, что брат отреагирует достаточно резко. Несмотря на его духовные взгляды, он резкий человек: если ему не нравится, то сразу говорит это в лоб.

Когда я работал с Еленой, мне понравилось, мы сразу нашли общий язык. Я уверен, что нам все удалось!

Что вы больше всего запомнили на съемках?

Мне больше всего запомнились сцены в соборе святого Юра во Львове. Там реально настоящие священники совершали обряд целибата, который должен принять мой герой. Настоящие католики по всем канонам это сделали, что было очень интересно — это у меня был первый такой опыт.

Еще запомнилось много сцен, например, с Любкой — девушкой, с которой, есть надежда у зрителя, что у моего героя все-таки что-то получится… Но никаких спойлеров — финальчик будет очень крутой.

Что вам больше всего понравилось в сериале?

Это прежде всего очень интересная история! К тому же у моего персонажа очень крутой образ. И мне кажется, в нашей картине вообще лучшие декорации, которые я видел, хотя это уже четвертый или пятый мой исторический проект. Но здесь продюсеры постарались прямо на все 100!

Вообще историческое кино в Украине ― это, пожалуй, мечта каждого актера. Когда у нас берутся снимать исторические проекты ― здесь чувствуется работа департаментов, грима, костюма, чувствуется профессионализм, сразу картинка как-то особенно звучит. К сожалению, историческое кино мало культивируется, и если снимается, это какие-то плакатные, патетические, исторические вещи. А «Кофе с кардамоном» ― это реально классная, интересная история, нетривиальный сюжет. И еще приятно, что эта книга уже имеет свою аудиторию, и зрители очень ждали выхода этого сериала.

Что нас ждет в сериале «Кофе с кардамоном»?

Эти десять серий люди посмотрят на одном дыхании. Зрителя удивит эта история однозначно. Потому что большинство сюжетов наших сериалов на третьей-четвертой сериях уже становятся нам понятными. А тут, читая сценарий, в конце мне словно вылили ведро холодной воды на голову. Это интересная интернациональная история, у нас играют польские актеры, что тоже, однозначно, заинтересует украинского зрителя.

Как вам оригинальная книга Натальи Гурницкой «Мелодия кофе в тональности кардамона»?

Это такой небольшой телепорт в прошлое. Очень лаконично сочетается история отношений Украины и Польши. Наше политическое положение связано с историей этой семьи со вкусом, нет чего-то шитого белыми нитками, все очень неожиданно, интересно. И когда я дочитал, честно говоря, я не ожидал так кайфонуть от материала. Давно такого не было!

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Смотрите сериал «Кофе с кардамоном» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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