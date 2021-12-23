23 грудня о 20:15 на СТБ виходять 8, 9 і 10 серії серіалу «Кава з кардамоном». Чи житимуть діти Анни та Адама? Як суспільство прийме стосунки шляхтича і селянки? Чи зможуть закохані пережити революцію та всі негаразди? І чим закінчиться 1 сезон серіалу «Кава з кардамоном»?

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На СТБ вийшла довгоочікувана прем’єра серіалу «Кава з кардамоном», знятого за мотивами сучасного роману львівської письменниці. Глядачі зможуть поринути з головою не тільки в драму заборонених стосунків між юною Анною та зрілим Адамом, а й оцінити життя українців під владою поляків у 19 столітті у складі «клаптикової імперії» Австро-Угорщини.

«Кава з кардамоном»: що буде у 8, 9 і 10 серіях від 23.12.2021:

Відразу після народження дитини Анеля помирає від кровотечі, і Тереза знаходить єдиний вихід ― таємно віддає дитину Анні.

Поки Адам у жалобі, Анні вдається виходити дитину, але як тепер пояснювати її ситуацію оточенню? До неї приходить Любця, та чи допоможе вона подрузі?

Під тиском свекрухи Юзя знову втрачає дитину. Родичі звинувачують її в безплідді і збираються вигнати.

Адам дізнається про те, що його донька жива і зараз в Анни. Він намагається провести їх через Львів до себе, поки навкруги повстання. У цей час Юзя іде до собору помолитися за народження дитини.

Адам залишає Анну жити в себе як годувальницю своєї доньки. Випадково йому вдається врятувати Андрія, якого поранили на барикадах. Та чи вдасться його сховати від жандармів?

Богуславський починає стежити за Адамом і дізнається, хто Анна насправді. Він із бургомістром готується зрадити друга. Адам представляє Анну дітям. Чи приймуть вони її, чуючи, про що говорять люди позаочі?

Юзя вагітна, і свекруха щаслива, ― невже молитва допомогла?

Родичі Адама невдоволені Анною, шляхта не хоче мати справ із ним, і навіть зриваються торгові контракти. Чи вдасться Адаму вирішити проблему, і як йому допоможе Анна?

Після анонсування весілля між закоханими у Сеймі збираються позбутися Адама, і готується страшний план…

Андрій та Люба нарешті обговорили свої реальні почуття і рішення про прийняття целібату.

Нарешті вдалося владнати всі проблеми, і почалися приготування до весілля. Однак тепер Адаму загрожує страшна небезпека ― Богуславський викликає його на дуель на пістолях. Чи виживе Адам, і чи будуть вони з Анною разом? Чи доведеться йому відповісти за підтримку українців під час революції?

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Дивіться фінал серіалу «Кава з кардамоном» у четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть найцікавіші серії!

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