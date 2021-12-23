23 декабря в 20:15 на СТБ выходят 8, 9 і 10 серии сериала «Кофе с кардамоном». Будут ли жить дети Анны и Адама? Как общество примет отношения шляхтича и крестьянки? Смогут ли влюбленные пережить революцию и все невзгоды? И чем закончится 1 сезон сериала «Кофе с кардамоном»?

Больше по теме: «Кофе с кардамоном»: Количество серий и график выхода нового сериала

На СТБ вышла долгожданная премьера сериала «Кофе с кардамоном», снятого по мотивам современного романа львовской писательницы. Зрители смогут окунуться с головой не только в драму запретных отношений между юной Анной и зрелым Адамом, но и оценить жизнь украинцев под властью поляков в 19 веке в составе «лоскутной империи» Австро-Венгрии.

«Кофе с кардамоном»: что будет в 8, 9 и 10 сериях от 23.12.2021:

Сразу после рождения ребенка Анеля умирает от кровотечения, и Тереза ​​находит единственный выход ― тайно отдает ребенка Анне.

Пока Адам в трауре, Анне удается выходить ребенка, но как теперь объяснять ее ситуацию окружающим? К ней приходит Люба, но поможет ли она подруге?

Под давлением свекрови Юзя снова теряет ребенка. Родственники обвиняют ее в бесплодии и собираются выгнать.

Адам узнает о том, что его дочь жива и у Анны. Он пытается провести их через Львов к себе, пока вокруг восстание. В это время Юзя идет в собор помолиться за рождение ребенка.

Адам оставляет Анну жить у себя как кормилицу своей дочери. Неожиданно ему удается спасти Андрея, которого ранили на баррикадах. Однако удастся ли его спрятать от жандармов?

Богуславский начинает следить за Адамом и узнает, кто такая Анна. Он с бургомистром готовится предать друга. Адам представляет Анну детям. Примут ли они ее, слыша, о чем говорят люди за спинами?

Юзя беременна, и свекровь счастлива, ― неужели молитва помогла?

Родственники Адама недовольны Анной, шляхта не хочет иметь дело с ним, а также срываются торговые контракты. Удастся ли Адаму решить проблемы, и как ему поможет Анна?

После анонсирования свадьбы между влюбленными в Сейме собираются избавиться от Адама, и готовится страшный план…

Андрей и Люба наконец-то обсудили свои реальные чувства и решение о принятии целибата.

Наконец-то удалось уладить все проблемы, и начались приготовления к свадьбе. Однако теперь Адаму угрожает страшная опасность ― Богуславский вызывает его на дуэль на пистолях. Выживет ли Адам, и будут ли они с Анной вместе? Придется ли ему ответить за поддержку украинцев во время революции?

Больше по теме: «Кофе с кардамоном»: актеры новой мелодрамы

Смотрите финал сериала «Кофе с кардамоном» в четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите самые интересные серии!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.