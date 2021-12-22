22 грудня о 20:15 на СТБ виходять 5, 6 і 7 серії серіалу «Кава з кардамоном». Анна спробувала втекти від усього світу, проте Адам знайшов її ледве живу. Невже він розкриє їхні стосунки в такий відповідальний для обох момент? Про що сюжет серіалу «Кава з кардамоном» ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ вийшла довгоочікувана прем’єра серіалу «Кава з кардамоном», знятого за мотивами сучасного роману львівської письменниці. Глядачі зможуть поринути з головою не тільки в драму заборонених стосунків між юною Анною та зрілим Адамом, а й оцінити життя українців під владою поляків у 19 столітті у складі «клаптикової імперії» Австро-Угорщини.

«Кава з кардамоном»: що буде в 5, 6 і 7 серіях від 22.12.2021:

Адам розповідає Анні про реальну ситуацію у своїй сім’ї та стосунки з дружиною. Потім він залишає її у своєї сестри Терези, яка з радістю дбає про дівчину.

Адам перемагає на виборах до сейму, проте в цей час Анна випадково зустрічає Юзю, і та доймає її розпитами. Що роблять Адам та Анна, щоб приховати стосунки?

Після виборів Адам змушений повернутися додому і вдавати зразкового сім’янина. Проте яка небезпека і підступи чекають на нього?

Анна знову переселяється, і побачення в них стають не такими частими і більш небезпечними.

Анна хоче бути вільною та незалежною. До чого приведуть її ці стосунки?

Випадково Анна знайомиться з дружиною Родзінського. Між Анною та Адамом пристрасть межує з ревнощами.

Андрій починає підозрювати Анну в тому, що вона чиясь коханка. Як дівчина пояснить ці чутки братові? І що вона робитиме зі своєю вагітністю?

Звідки прийде допомога Анні, коли станеться справді небезпечна ситуація?

Чи визнає Адам стосунки з нею та їхню дитину? І до чого це призведе?

Що запланували Тереза та Анна, і що хоче зробити дружина Адама Анеля?

Чи наважиться Анна покинути коханого і вийти заміж? І що буде з її дитиною?

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Дивіться серіал «Кава з кардамоном» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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