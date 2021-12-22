22 декабря в 20:15 на СТБ выходят 5, 6 и 7 серии сериала «Кофе с кардамоном». Анна попыталась убежать от всего мира, однако Адам нашел ее едва живую. Неужели он раскроет их отношения в такой ответственный для обоих момент? О чем сюжет сериала «Кофе с кардамоном» ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ вышла долгожданная премьера сериала «Кофе с кардамоном», снятого по мотивам современного романа львовской писательницы. Зрители смогут окунуться с головой не только в драму запретных отношений между юной Анной и зрелым Адамом, но и оценить жизнь украинцев под властью поляков в 19 веке в составе «лоскутной империи» Австро-Венгрии.

«Кофе с кардамоном»: что будет в 5, 6 и 7 сериях от 22.12.2021:

Адам рассказывает Анне о реальной ситуации в своей семье и отношениях с женой. Затем он оставляет ее у своей сестры Терезы, которая с радостью заботиться о девушке.

Адам побеждает на выборах в сейм, однако в это время Анна случайно встречает Юзю, и та задает слишком много вопросов. Что сделают Адам и Анна, чтобы скрыть отношения?

После выборов Адам вынужден вернуться домой и изображать примерного семьянина. Однако какая опасность и происки ждут его?

Анна снова переселяется, и свидания у них стают не столь частыми и более опасными.

Анна хочет быть свободной и независимой. К чему приведут эти отношения?

Случайно Анна знакомится с супругой Родзинского. Между Анной и Адамом страсть граничит с ревностью.

Андрей начинает подозревать Анну в том, что она чья-то любовница. Как девушка объяснит эти слухи брату? И что она будет делать со своей беременностью?

Откуда придет помощь Анне, когда произойдет действительно опасная ситуация? Признает ли Адам отношения с ней и их ребенка? И к чему это приведет?

Что запланировали Тереза ​​и Анна, и что хочет сделать жена Адама Анеля?

Решится ли Анна бросить любимого и выйти замуж? И что будет с ее ребенком?

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Смотрите сериал «Кофе с кардамоном» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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