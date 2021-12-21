21 грудня о 20:15 на СТБ виходять 3 і 4 серії серіалу «Кава з кардамоном». Анна відмовилася виходити заміж за домовленістю, і дядько покарав її. Проте порятунок приходить, звідки не чекали. Про що сюжет серіалу «Кава з кардамоном» ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ вийшла довгоочікувана прем’єра серіалу «Кава з кардамоном», знятого за мотивами сучасного роману львівської письменниці. Глядачі зможуть поринути з головою не тільки в драму заборонених стосунків між юною Анною та зрілим Адамом, а й оцінити життя українців під владою поляків у 19 столітті у складі «клаптикової імперії» Австро-Угорщини.

«Кава з кардамоном»: що буде в 3 і 4 серіях від 21.12.2021:

Дядько, який не зміг розплатитися із своїми боргами за рахунок щастя Анни, жорстоко її покарав, проте неочікувано у Жовкву повернувся Андрій. Дядько задумав страшний план розплати і з боргами, і з Анною, яка насмілилася проявити непослух. Тим часом Анна робить відверті зізнання своєму братові.

Адам Родзінський розшукує Анну й випадково дізнається, що з нею збирається зробити дядько. Що йому каже Анна під час відвертої розмови?

Любця дізнається від Анни про рішення Андрія, проте все одно попереджає його про небезпеку. Адам робить небезпечний учинок, щоб звільнити Анну від шлюбу. Проте чи сподобається це її дядьку? На святі до дня народження Юзі дівчина з мамою намагаються звабити Мілоша, щоб він її посватав. А її мати намагається засватати Анну брутальному Дмитру. Наступного дня Дмитро намагається зґвалтувати Анну. Вона ховається вдома у Адама…

У Адама проблеми з політичними конкурентами, а Андрій знаходить в Анни пропагандистські плакати. Щоб сховати Анну від дядька, Адам вивозить її із Жовкви.

Адам у Львові займається облаштуванням життя Анни, пошуками вчителя музики для неї. Анна припадає до вподоби політичному конкурентові Адама.

Дядько розпитує про свої борги та про Адама, проте його страшний план зазнає краху.

Андрій дізнається про ситуацію серед селян і наживає ворогів серед своїх колишніх партнерів. Також він дізнається правду про Дмитра.

Родзінський готується до надання прав селянам та скасування панщини. Його конкурент намагається залицятися до Анни й запрошує графа з дружиною на свято.

Світською освітою Анни займається тьотя Адама. А він зізнається партнерові й родичеві в коханні до Анни…

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Дивіться серіал «Кава з кардамоном» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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