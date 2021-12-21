21 декабря в 20:15 на СТБ выходят 3 и 4 серии сериала «Кофе с кардамоном». Анна отказалась выходить замуж по договоренности, и дядя наказал ее. Однако спасение приходит, откуда не ждали. О чем сюжет сериала «Кофе с кардамоном» ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ вышла долгожданная премьера сериала «Кофе с кардамоном», снятого по мотивам современного романа львовской писательницы. Зрители смогут окунуться с головой не только в драму запретных отношений между юной Анной и зрелым Адамом, но и оценить жизнь украинцев под властью поляков в 19 веке в составе «лоскутной империи» Австро-Венгрии.

«Кофе с кардамоном»: что будет в 3 и 4 сериях от 21.12.2021:

Дядя, который не смог расплатиться со своими долгами за счет счастья Анны, жестоко наказал ее, однако неожиданно в Жовкву вернулся Андрей. Дядя задумал страшный план расплаты и с долгами, и с непослушной Анной. Между тем Анна делает откровенные признания своему брату.

Адам Родзинский разыскивает Анну и случайно узнает, что с ней собирается сделать дядя. Что ему говорит Анна во время откровенного разговора?

Любця узнает от Анны о решении Андрея, однако все равно предупреждает его об опасности. Адам совершает опасный поступок, чтобы освободить Анну от брака. Однако понравится ли это ее дяде? На празднике ко дню рождения Юзи девушка с мамой пытаются обольстить Милоша, чтобы он ее сосватал. А ее мать пытается сосватать Анну брутальному Дмитрию. На следующий день Дмитрий пытается изнасиловать Анну. Она прячется дома у Адама…

У Адама проблемы с конкурентами в политике, а Андрей находит у Анны пропагандистские плакаты. Чтобы спрятать Анну от дяди, Адам вывозит ее из Жовквы.

Адам во Львове занимается обустройством жизни Анны, поисками учителя музыки для нее. Анна нравится политическому конкуренту Адама.

Дядя расспрашивает про свои долги и Адама, однако его страшный план терпит крах.

Андрей узнает ситуацию среди крестьян и наживает врагов среди своих бывших партнеров. Также он узнает правду о Дмитрие.

Родзинский готовится к предоставлению прав крестьянам и отмене панщины. Его конкурент пытается ухаживать за Анной и приглашает графа с женой на праздник.

Светским образованием Анны занимается тетя Адама. А он признается партнеру и родственнику в любви к Анне…

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Смотрите сериал «Кофе с кардамоном» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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